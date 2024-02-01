Фильм азербайджанского режиссера вошел в конкурсную программу кинофестиваля в Финляндии

БАКУ /Trend Life/ - Короткометражный фильм режиссера Теймура Гамбарова "İki gün" (Два дня) включен в международную конкурсную программу фестиваля Tampere Film Festival в Финляндии, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт кинофестиваля.

Фестиваль пройдет с 6 по 10 марта, в программу международного конкурса было отобрано 64 фильма из 48 стран мира.

Фильм "İki gün" рассказывает о двух днях из жизни небольшой семьи в период 44-дневной Отечественной войны.

Напомним, что в 2021 году кинопроект фильма "İki gün" стал одним из победителей питчинга конкурса проектов для короткометражных художественных, документальных и анимационных фильмов "Böyük Qayıdış" (Великое возвращение), объявленного министерством культуры Азербайджана.

Tampere Film Festival - ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый в начале марта в финском городе Тампере. Фестиваль является международным, и программа состоит из двух секций: национальный конкурс и международный конкурс.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!