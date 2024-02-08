Музыкальный мир молодых талантов Кенуль Гусейновой - увлекательное путешествие (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся концерт класса профессора Бакинской музыкальной академии (БМА), доктора философии по искусствоведению, кавалера ордена "Tərəqqi" Кенуль Гусейновой "Музыкальный мир молодых талантов", организованный БМА имени Узеира Гаджибейли и Русским домом в Баку, сообщает Trend Life.

В этот вечер зрителей ожидало яркое и увлекательное путешествие в мир отечественной и зарубежной классической музыки разных эпох и стилистических направлений: от эпохи барокко до произведений, написанных современными композиторами. Соответственно такому широкому стилистическому охвату программа была построена на основе исторического подхода.

На открытии концерта с приветственным словом к зрителям обратился руководитель Русского дома в Баку Ирек Зиннуров. Ведущая и куратор мероприятия, доктор философии по искусствоведению старший преподаватель БМА Алена Инякина рассказала слушателям в зале о стилистических особенностях каждого этапа исторического развития музыкального искусства, а также об уникальных характеристиках каждого из прозвучавших в этот праздничный вечер произведений.

Шедевры музыкального искусства были представлены в исполнении заслуженной артистки Рены Алиевой, солиста Государственного академического театра оперы и балета Адыля Ахундова, лауреатов международных конкурсов Рявана Мустафазаде, Намига Салимова, Фуада Эфендиева, Эльшана Мамедова, студентов класса профессора БМА Кенуль Гусейновой - лауреатов международных конкурсов Гюльнар Агаевой, Нурель Керимовой, Замины Керимовой, Нармины Муршудзаде, Фидан Амировой, Назрин Гуламовой, Эльвины Яхъяевой, Айсель Ибрагимли, Тасуры Гусейновой, Расимы Абдуллаевой, Фидан Юнус, Сакины Гулиевой, Шамс Аскеровой и Сары Мустафаевой.

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