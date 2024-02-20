В Баку прошло мероприятие, посвященное 100-летию видного учёного-литературоведа Камала Талыбзаде (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Самеда Вургуна в Баку состоялся литературно-художественный вечер, посвященный 100-летию со дня рождения видного литературоведа, критика, заслуженного деятеля науки, кавалера ордена "Шохрат" Камала Талыбзаде (1923-2006), сообщает во вторник Trend Life.

Мероприятие, которое прошло при совместной организации Дома-музея Самеда Вургуна и Музея-квартиры Абдуллы Шаига, посетили видные учёные, литературоведы, писатели, общественные деятели.

Вечер открыл директор Дома-музея Самеда Вургуна - Вургун Векилов, который отметил, что инициатором проведения мероприятия, посвященного Камалу Талыбзаде, стал ведущий научный сотрудник Института литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор философии по филологии, доцент Аслан Салмансой. Цель мероприятия - рассказать как о научной работе Камала Талыбзаде, так и о роли личности и творческого наследия народного поэта Самеда Вургуна в его деятельности.

Доктор филологических наук, профессор, писатель, поэт Захид Халил, научный секретарь Института литературы имени Низами Гянджеви, доктор философии по филологии, доцент Айгюн Багырлы, доктор филологических наук, профессор Бадирхан Ахмедов, доктор философии по филологии Назакят Гафгазлы, ведущий научный сотрудник Института литературы имени Низами Гянджеви, доктор философии по филологии Арзу Гаджиева и ведущий научный сотрудник Института литературы имени Низами Гянджеви Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по филологии, доцент Аслан Салмансой в своих выступлениях отметили, что Камал Талыбзаде - основоположник школы литературной критики в истории азербайджанского литературоведения. Талыбзаде оставил ценные научные труды, посвященные литературной критике Азербайджана в ХХ веке. Он – автор многочисленных статей и книг, посвященных проблемам классического наследия, литературных связей, истории литературы, а также вопросам текстологии.

Выступившие поделились воспоминаниями о Камале Талыбзаде, отметив, что он отличался высокими человеческими качествами, был доброжелательным человеком, прекрасным педагогом и научным руководителем.

Безусловно, в выступлениях была затронута тема творчества поэта, прозаика, драматурга, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Абдуллы Шаига – отца Камала Талыбзаде. А также была затронута тема творчества Самеда Вургуна, которого с Камалом Талыбзаде связывали не только родственные отношения, народный поэт высоко ценил научную деятельность Талыбзаде.

Дочь Камала Талыбзаде - директор Музея-квартиры Абдуллы Шаига, доктор философии по искусствоведению, доцент Улькяр Талыбзаде рассказала о роли творческого наследия Самеда Вургуна в научной, исследовательской деятельности Камала Талыбзаде.

В ходе мероприятия учащиеся Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля представили музыкальную программу.

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