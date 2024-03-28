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Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)

Культура Материалы 28 марта 2024 15:54 (UTC +04:00)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Союз театральных деятелей Азербайджана (СТДА) провел мероприятие, посвященное Всемирному дню театра, сообщили Trend Life в СТДА.

Мероприятие посетили видные театральные деятели, представители творческой молодежи, поклонники театрального искусства.

В своем выступлении на вечере ответственный секретарь СТДА Аида Гафарова поздравила театральных деятелей с профессиональным праздником, а также рассказала об истории учреждения Всемирного дня театра.

Далее в рамках проекта "Qonaq teatr" (Театр-гость), реализуемого министерством культуры и Союзом театральных деятелей Азербайджана, коллектив Гусарского государственного лезгинского драматического театра представил постановку "Adət".

Спектакль поставлен по произведению турецкого драматурга и писателя Тургута Озакмана.

После показа директору театра, заслуженному работнику культуры Фаигу Гардашову и режиссеру спектакля, заслуженному артисту Хазару Гянджали были вручены почетные дипломы.

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Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)
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