Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Союз театральных деятелей Азербайджана (СТДА) провел мероприятие, посвященное Всемирному дню театра, сообщили Trend Life в СТДА.
Мероприятие посетили видные театральные деятели, представители творческой молодежи, поклонники театрального искусства.
В своем выступлении на вечере ответственный секретарь СТДА Аида Гафарова поздравила театральных деятелей с профессиональным праздником, а также рассказала об истории учреждения Всемирного дня театра.
Далее в рамках проекта "Qonaq teatr" (Театр-гость), реализуемого министерством культуры и Союзом театральных деятелей Азербайджана, коллектив Гусарского государственного лезгинского драматического театра представил постановку "Adət".
Спектакль поставлен по произведению турецкого драматурга и писателя Тургута Озакмана.
После показа директору театра, заслуженному работнику культуры Фаигу Гардашову и режиссеру спектакля, заслуженному артисту Хазару Гянджали были вручены почетные дипломы.
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