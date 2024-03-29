Азербайджанский композитор во Франции – концерт Yamaha Musique School (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Воспитанники французской школы азербайджанского композитора Илахи Агуи и она сама выступили в Круасси-Бобур, находящегося в регионе Иль-де-Франс, в рамках концерта юных талантов сети музыкальной школы Yamaha Musique School, сообщила Trend Life из Франции Илаха Агуи.

В мероприятии приняли участие генеральный директор Yamaha Musique School Фабрице Лорен, менеджер по Европе Мартин Галлагер и директор по Франции Жан-Мишель Дюран. Участники, которые представили авторские композиции. были отмечены специальными дипломами.

Напомним, что азербайджанская пианистка, вокалист, дирижер и композитор Илаха Агуи в августе 2023 года открыла и возглавила музыкальную школу Yamaha Musique School в городе Селеста (Франция). В школе, рассчитанной на 70 мест, ведется преподавание по фортепиано и вокалу, а также изучается мировое и азербайджанское музыкальное классическое искусство.

Илаха Агуи родилась в Баку, училась на факультете специального менеджмента Западного университета. На протяжении последних 25 лет живет во французском городе Кольмар, где пропагандирует азербайджанское искусство. Является выпускницей дирижерского факультета и преподавателем Национальной консерватории города Кольмар (Conservatoire National de Colmar).

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