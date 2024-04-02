"Краски весны" в Баку – итоговая выставка Республиканского конкурса

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку 13 апреля в 15:30 пройдет итоговая выставка Республиканского художественного конкурса "Baharın Rəngləri" (Краски весны), сообщили Trend Life организаторы.

Конкурс проводится в рамках объявленного в Азербайджане "Года солидарности во имя зеленого мира" при организации Азербайджанской государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи", при поддержке министерства культуры, министерства науки и образования Азербайджана, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана.

Цель проекта - стимулирование творческой деятельности детей, подростков и представителей молодежи, развитие их художественного вкуса.

В рамках конкурса более 700 детей, подростков и представителей молодежи в возрасте от 10 лет до 21 года в составе групп по 15 человек приняли участие в пленэрах в Центре искусств "Хатаи". В ходе пленэров конкурсанты создавали художественные работы акварельными красками на тему "Весна".

В состав отборочной комиссии вошли представители Азербайджанской академии художеств, Государственной картинной галереи и Центра искусств "Хатаи", среди них - Эльчин Гусейнов, Джалал Агаев, Субхан Мамедов, Захид Авазов и Гюндуз Габибов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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