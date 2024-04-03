Захватывающе, изысканно: в Баку отметили День фортепиано (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Piano Day, посвященный Всемирному дню фортепиано, сообщает Trend Life.

Мероприятие, которое прошло при организации RED EVENTS & Distribution ltd, было наполнено яркими эмоциями и музыкальным великолепием, благодаря выступлению талантливой азербайджанской пианистки Саиды Тагизаде.

Тагизаде поразила аудиторию своим исполнительским мастерством и глубоким художественным видением. Во время концерта фортепианной музыки слушатели погрузились в музыкальное путешествие – услышали величественную "Чакону" Иоганна Себастьяна Баха, постигли эмоциональные глубины Фридерика Шопена в его захватывающем "Цикле баллад" и перешли к изысканной Сонатине Мориса Равеля.

День фортепиано - ежегодный международный праздник, посвященный инструменту, без которого невозможно представить музыкальный мир. Этот праздник, отмечаемый в 88-й день года (в стандартном фортепиано 88 клавиш), был основан в 2015 году группой единомышленников, во главе с немецким композитором и пианистом Нильсом Фрамом.

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