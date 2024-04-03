Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Захватывающе, изысканно: в Баку отметили День фортепиано (ФОТО)

Культура Материалы 3 апреля 2024 12:49 (UTC +04:00)
Захватывающе, изысканно: в Баку отметили День фортепиано (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Piano Day, посвященный Всемирному дню фортепиано, сообщает Trend Life.

Мероприятие, которое прошло при организации RED EVENTS & Distribution ltd, было наполнено яркими эмоциями и музыкальным великолепием, благодаря выступлению талантливой азербайджанской пианистки Саиды Тагизаде.

Тагизаде поразила аудиторию своим исполнительским мастерством и глубоким художественным видением. Во время концерта фортепианной музыки слушатели погрузились в музыкальное путешествие – услышали величественную "Чакону" Иоганна Себастьяна Баха, постигли эмоциональные глубины Фридерика Шопена в его захватывающем "Цикле баллад" и перешли к изысканной Сонатине Мориса Равеля.

День фортепиано - ежегодный международный праздник, посвященный инструменту, без которого невозможно представить музыкальный мир. Этот праздник, отмечаемый в 88-й день года (в стандартном фортепиано 88 клавиш), был основан в 2015 году группой единомышленников, во главе с немецким композитором и пианистом Нильсом Фрамом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Захватывающе, изысканно: в Баку отметили День фортепиано (ФОТО)
Захватывающе, изысканно: в Баку отметили День фортепиано (ФОТО)
Захватывающе, изысканно: в Баку отметили День фортепиано (ФОТО)
Захватывающе, изысканно: в Баку отметили День фортепиано (ФОТО)
Захватывающе, изысканно: в Баку отметили День фортепиано (ФОТО)
Захватывающе, изысканно: в Баку отметили День фортепиано (ФОТО)
Захватывающе, изысканно: в Баку отметили День фортепиано (ФОТО)
Захватывающе, изысканно: в Баку отметили День фортепиано (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости