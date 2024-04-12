"Прыжок" литовского режиссера покажут в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Landmark в Баку 18 апреля в 18.30 пройдет показ фильма "Прыжок" (Suolis/The Jump), сообщает Trend Life. Мероприятие состоится при организации посольства Литвы в Азербайджане.

"Прыжок" – документальный фильм литовского режиссера Гиедре Жицките. Авторы сценария -

Гиедре Жицките и Джош Александр, оператор - Римвидас Лейпус. Премьера фильма состоялась в июне 2020 года.

Кинокартина рассказывает историю литовского моряка Симаса Кудирки, который 23 ноября 1970 года перепрыгнул с советского судна на борт американского корабля и попросил убежища в США. На фоне редких архивных кадров и драматической реконструкции Симас Кудирка рассказывает эту историю.

Отметим, что фильм был продемонстрирован на ряде кинофестивалей.

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