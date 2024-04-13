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На концерте Эльчина Азизова "Песне моей поверь" в Баку прозвучат всеми любимые песни (ВИДЕО)

Культура Материалы 13 апреля 2024 16:29 (UTC +04:00)
На концерте Эльчина Азизова "Песне моей поверь" в Баку прозвучат всеми любимые песни (ВИДЕО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 3 мая в 20.00 состоится долгожданный сольный концерт народного артиста Азербайджана, солиста Большого театра России и золотого голоса команды КВН "Парни из Баку" Эльчина Азизова с эстрадной программой "Песне моей поверь", сообщает Trend Life.

На концерте "Песне моей поверь" прозвучат всеми любимые песни - настоящая поэзия в сочетании с гениальной музыкой из репертуара легендарного Муслима Магомаева в сопровождении лучших эстрадно-джазовых музыкантов России. Каждый из них - уникальный солист, виртуоз, мастер своего дела. Концерт "Песне моей поверь" - это не только потрясающий по своей глубине вокал Эльчина Азизова, но и фантастическое музыкальное исполнение великих песен.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн

https://iticket.az/ru/events/concerts/elchin-azizov-believe-my-song/113073

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