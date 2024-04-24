В Баку состоялось открытие Дней кыргызского кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 23 по 26 апреля 2024 года в Баку проходят Дни культуры Кыргызстана, сообщает Trend Life.

В рамках серии мероприятий Дней культуры кыргызского кино в Киноцентре "Низами" состоялась церемония открытия. В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и искусства двух стран.

В своем выступлении на вечере заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов рассказал об исторических дружественных отношениях между азербайджанским и кыргызским народами.

Говоря о связях между кинематографистами двух стран, заместитель министра подчеркнул, что на III Международном кинофестивале тюркского мира "Korkut Ata", прошедшем в Баку в 2023 году, фильм "Tanrıverdi", представляющий Кыргызстан, одержал победу в номинации "Лучший режиссер".

Было отмечено, что кинематограф Кыргызстана развивается, фильмы завоёвывают успех на международных кинофестивалях.

"Надеемся, что визит кинематографистов Кыргызстана в нашу страну, показ их фильмов будут способствовать сотрудничеству в этой области", - отметил Мурад Гусейнов.

Первый заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Тимурлан Ажымалиев отметил, что кино имеет большое значение в культурно-гуманитарном сотрудничестве двух стран.

Было подчеркнуто, что в программу Дней кыргызского кино включены фильмы современных режиссеров страны, что также важно с точки зрения ознакомления азербайджанского зрителя с современным мышлением Кыргызстана.

Далее вниманию зрителей был представлен фильм "Рай под ногами матерей" режиссера Руслана Акуна.

Отметим, что также в Киноцентре "Низами" открылась фотовыставка, посвященная кинематографу Кыргызстана

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