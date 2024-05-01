Бакинская академия хореографии провела большой праздник танцевального искусства (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В связи с 95-летием создания Бакинской хореографической школы, 10-летием Бакинской академии хореографии и Международным днем танца состоялся отчетно-выпускной концерт учащихся ступени среднего специального образования (колледжа), сообщает Trend Life. Вечер, организованный министерством культуры Азербайджана и Бакинской академией хореографии, стал большим праздником танцевального искусства, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, заместитель министра культуры Саадет Юсифова, ректор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Джейран Махмудова, проректор по научной работе Азербайджанской национальной консерватории Лала Гусейнова, сотрудники министерства культуры, представители вузов, общественные и культурные деятели, представители партии "Ени Азербайджан", зарубежные гости и студенческо-преподавательский состав БАХ.

На отчетно-выпускном концерте учащиеся ступени полного среднего образования БАХ, студенты и выпускники ступени среднего специального образования исполнили сцены из балета "Баядерка" Л.Минкуса, "Танец дворцовых девушек" из оперы "Кероглу" У.Гаджибейли, вариации фей из балета ”Спящая красавица" П.Чайковского, народный танец "Гайтагы", ”Яллы" Дж.Гулиева и другие композиции.

Отметим, что художественным руководителем отчетно-выпускного концерта является проректор по учебной работе БАХ, врио ректора, заслуженная артистка Наиля Мамедзаде.

Гости мероприятия поделились своими впечатлениями о вечере в связи с 95-летием Бакинского хореографического училища, 10-летним юбилеем Бакинской хореографической академии и Международным днем танца.

Народная артистка Азербайджана Тарана Мурадова отметила, что вечер стал праздником всех, кто занимается танцами: "В связи с Международным днем танца сердечно поздравляю профессионалов, занимающихся этим прекрасным искусством, мастеров танца, наших учителей, всех, кто имеет отношение к хореографии. Сегодня исполняется 95 лет хореографическому училищу. Свое 95-летие мы отмечаем специально на празднике танца. На наше мероприятие из зарубежных стран приехало множество гостей, окончивших эту академию 50-60 лет назад, и сейчас они народные артисты, заслуженные артисты, руководители театров, исполнители, известные мастера. Мне очень приятно, что азербайджанские танцы, как национальные, классические, так и современные, признаны во всем мире. Сегодняшними гостями академии являются мастера хореографического искусства. Присутствующие здесь гости представляют азербайджанский танец, азербайджанскую хореографию в Турции, Израиле, России, Беларуси, Украине и других странах. Я уверена, что хореографическое искусство и впредь будет развиваться, и наши последователи будут возвышать азербайджанский флаг во всем мире. С праздником каждого из нас".

Советник министра образования Турецкой Республики Камиле Перчин Акгюль выразила удовлетворение праздничным вечером, который был организован на высоком уровне: "За прошедшие годы я часто бывала в Азербайджане. На одном из концертов я с большой гордостью исполнила азербайджанский парный танец. Мы - одна нация-два государства, поэтому проведение мастер-класса со студентами Академии хореографии стало для меня прекрасной возможностью. Я пожелала бы продолжения такого рода мероприятий и хочу поблагодарить всех, кто внес вклад в его организацию".

Народная артистка Азербайджана, балетмейстер Медина Алиева отметила значимость искусства: "В танцах моя жизнь! Мы, любители танцев, начинаем танцевать везде, где слышим музыку, потому что мы и дня не можем прожить без танцев. Так что сегодня для нас очень большой праздник. Поздравляю всех с этим днем!".

Профессор кафедры сценических искусств факультета искусств Кыргызско-Турецкого Университета "Манас", доктор Кюршад Гюльбеяз подчеркнул, что, наряду с исполнительством, в танце очень важны теоретические знания: "Как преподаватель танцев я очень счастлив сегодня. Мы находимся здесь также для участия в симпозиуме, одновременно организованном Бакинской академией хореографии. Я участвую в симпозиумах уже третий год. В связи с организацией данного симпозиума выражаю особую благодарность проректору по учебной работе БАХ, врио ректора, заслуженной артистке Наиле Мамедзаде. Потому что, когда мы говорим о танцах, на ум приходит исполнительство, однако не менее важна и наука, теоретическое обучение. Академия хореографии в этом году отмечает свое десятилетие. На самом деле это продолжение 95-летнего периода плодотворной деятельности. Наряду с исполнительством, будет обеспечено развитие танца с теоретической стороны, продвижение азербайджанского танца во всем мире. Каждый может танцевать, но заниматься наукой могут не все. Поэтому искренне поздравляю Наилю Мамедзаде, выражаю благодарность всем, кто поддержал этот симпозиум. Я пожелал бы, чтобы эти научные и творческие меры продолжились".

Декан факультета искусств Бакинской академии хореографии, заслуженный артист Санан Гусейнли: "Сегодня важный день для каждого хореографа. Сегодня для нас очень большой праздник, потому что наша академия достигла очень больших высот. 10 лет - это не малый срок работы. Наши выпускники уже осуществляют профессиональную деятельность. И впредь мы будем делать все возможное, чтобы воспитывать хорошие кадры".

Заслуженный артист Азербайджана, заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев рассказал о своих неразрывных связях с Азербайджаном: "Азербайджан - моя родина. Я горжусь Азербайджаном, который постоянно в моем сердце. Я считаю его своим родным домом. Здесь похоронены мои родители. Одним словом, я неразрывно связан с Азербайджаном. Я очень благодарен за приглашение и хотел бы поблагодарить за то, что меня вспомнили в годовщину создания моего училища. Здесь я получил свое первое образование. Именно здесь прошло 9 лет моей жизни. Я проработал в этом театре два года. Здесь сыграны мои первые сольные главные роли. Это невозможно забыть. Именно здесь заложен фундамент всей моей будущей творческой жизни. Поэтому я всегда с большим удовольствием приезжаю в Баку, с особым энтузиазмом отвечаю на приглашения из Азербайджана. Я надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество и сделаю все возможное, чтобы подготовить достойные кадры для хореографического искусства, которое мы все так любим".

Заслуженный артист Азербайджана, президент Фонда развития русского балетного театра, доктор педагогических наук, профессор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Виталий Ахундов: "Меня здесь очень хорошо приняли. Сейчас мы будем смотреть спектакль о выпускниках, а потом концерт. Думаю, все хорошо. Ведь все мы выпускники Бакинского хореографического училища. Хочу отметить, что преподавал в хореографическом училище. В целом, у меня очень приятные впечатления. Я у себя дома. Азербайджанская музыка для меня родная. Я поставил в Сыктывкаре и Москве спектакль “Семь красавиц”, а в Сыктывкаре и Саранске спектакль “Тысяча и одна ночь”. Одним словом, я пропагандирую азербайджанскую музыку и получаю от этого удовольствие".

Народная артистка Азербайджана Афаг Меликова: "Сегодня наш праздник. Он отмечается во всем мире. Сегодня исполняется 95 лет со дня создания Бакинской хореографической школы. Здесь мы видим большое количество выпускников. Я тоже окончила хореографическое училище, 45 лет проработала художественным руководителем Государственного ансамбля танца. Поэтому сегодня для нас знаменательный, радостный день. Во время празднования юбилейных дат испытываешь особенно прекрасные чувства. Потому что сегодня мы видим наших прекрасных выпускников, которые вступают на новый путь. Я думаю, что этот день должен принести радость каждому. Надеюсь, что мы будем присутствовать на столетии училища”.

Народный артист Азербайджана Гюльагасы Мирзоев: "Сегодня для меня очень волнительный день, я приехал сюда из Перми с конкурса “Арабеск”. Желаю нашему хореографическому искусству достичь самых вершин профессионального мастерства. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы достичь этого!".

Отметим, что сегодня выпускники Бакинской академии хореографии, которые внесли большой вклад в воспитание сотен профессиональных танцоров, достойно представляют азербайджанские танцы во всем мире.

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