Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум (ФОТО)

Культура Материалы 2 мая 2024 12:45 (UTC +04:00)
Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В рамках VI Всемирного форума межкультурного диалога в Баку между Азербайджанским национальным музеем искусств и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина был подписан меморандум о сотрудничестве, сообщили Trend Life в музее.

Цель меморандума заключается в укреплении и расширении сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия, обмена опытом, а также в проведении совместной научно-исследовательской работы, сотрудничестве в организации выставок, семинаров, конференций.

Подписавшие меморандум о сотрудничестве - директор Азербайджанского национального музея искусств Ширин Меликова и ректор Санкт-Петербургской академии художеств Семен Михайловский выразили надежду на плодотворное сотрудничество двух организаций, которое пойдет на пользу развитию культурных связей между Азербайджаном и Россией.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум (ФОТО)
Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум (ФОТО)
Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум (ФОТО)
Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум (ФОТО)
Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум (ФОТО)
Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум (ФОТО)
Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум (ФОТО)
Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум (ФОТО)
Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум (ФОТО)
Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум (ФОТО)
Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум (ФОТО)
Азербайджанский национальный музей искусств и Санкт-Петербургская академия художеств подписали меморандум (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости