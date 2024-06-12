В Губе появился непослушный козленок (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр юного зрителя представил в Губе детский спектакль “Dəcəl keçi” (Непослушный козленок), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Показ спектакля состоялся в рамках организованного министерством культуры Азербайджана в регионах страны гастролей столичных театров проекта с целью активизации культурной жизни регионов, повышения качества досуга населения, особенно молодежи, а также обмена опытом с местными творческими коллективами.

Режиссером спектакля, поставленного по произведению писательницы Пярвин Нуралиевой, является Айла Османова, художник-постановщик - Эльхан Сарханоглу. Основной идеей сценического произведения является критика таких негативных качеств как эгоизм, лень, ложь и хвастовство, которые отражены в образе нерадивого козленка.

В ролях – Сабина Мамедзаде, Ильгара Тосова, Зюмруд Гулиева, Анар Сейфуллаев, Юсиф Дадашов, Адалят Абдулсамед и Вахид Оруджоглу.

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