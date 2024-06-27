Как начальник следственного отдела прокуратуры города Баку стал известным композитором (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел концерт, посвященный 100-летию известного композитора, автора популярных песен Алекпера Тагиева (28.04.1924 – 16.04.1981), сообщает Trend Life.

Песни Алекпера Тагиева знают и любят миллионы, на них выросло не одно поколение. Музыка композитора отмечена самой большой наградой – всенародной любовью. Глубина композиций Алекпера Тагиева не подвластна времени, его мелодии проникают в самое сердце, перенося слушателей в другое измерение.

На вечере в сопровождении инструментального ансамбля под управлением Мирхалида Салаева были исполнены композиции Алекпера Тагиева, среди которых “Azərbaycanım mənim”, “Şirin arzular”, “Sən gəlməz oldun”, “Dinə bilmədim”, “Bakı gecələri”, “Qonşu qız”, “Azərbaycan oğluyam”, “Qəşəngdir”, “Sən gəlməz oldun”, “Arzu qızım”, “Sənə qurban”, “Sədaqətim var”.

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Уроженец Гянджи Алекпер Тагиев оставил большой след в национальной музыкальной культуре. Уже с юных лет окружающие его люди замечали в нем музыкальные способности, но юноша избрал иной путь и занялся юриспруденцией.

Окончив Всесоюзный заочный юридический институт, приступил к работе следователем в Гёйчае. Всего в органах прокуратуры он проработал более 30 лет, дослужившись до должности начальника следственного отдела прокуратуры города Баку.

Отсутствие специального музыкального образования не помешало Алекперу Тагиеву в 1958 году написать свою первую песню "Qonşu qızı", которая спустя год прозвучала в эфире Азербайджанского государственного телевидения в исполнении Зейнаб Ханларовой. Огромную помощь в становлении Алекпера Тагиева как композитора оказал известный музыкант Акиф Бакиханов. Впоследствии, Алекпер Тагиев сочинил около 2000 песен. Его песни исполнялись такими известными певцами, как Рашид Бейбутов, Шовкет Алекперова, Сара Гадимова, Рубаба Мурадова, Зейнаб Ханларова, Ислам Рзаев, Флора Керимова, Ниса Гасымова, Мамедбагир Багирзаде, Фаик Агаев.

Из-за отсутствия музыкального образования Алекбер Тагиев так и не был принят в ряды Союза композиторов Азербайджана, но по настоянию дирижера маэстро Ниязи и композитора Тофига Гулиева Тагиев был избран членом Музыкального фонда СССР.

К творчеству Алекпера Тагиева возвращаются по сей день, его песни вошли в репертуар не только азербайджанских певцов, но и исполнителей за пределами Азербайджана. Мелодия популярной песни композитора "Sən gəlməz oldun" в новой аранжировке была исполнена на балабане азербайджанским музыкантом Алиханом Самедовым в Турции и на нае известным молдавским музыкантом Константином Московичем, а также турецкой певицей Сибель Джан и российскими певицами Бьянка и Согдиана.

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