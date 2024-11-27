В Музейном центре откроется выставка "Пейзажи Баку", посвященная памяти Исы Мамедова

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре 6 декабря в 18:00 состоится открытие персональной выставки "Пейзажи Баку", посвященной памяти заслуженного художника Азербайджана Исы Мамедова (5.03.1956 – 23.06. 2024), сообщили Trend Life в пресс-службе организации.

Выставка организована при поддержке министерства культуры Азербайджана, Исполнительной власти города Баку, Азербайджанской государственной академии художеств, Музейного центра, Союза художников Азербайджана, Общины Западного Азербайджана.

В экспозиции будут представлены 60 живописных работ художника, изображающих любимые уголки Баку, такие как Приморский национальный парк, улица Низами, привокзальная площадь, площадь Фонтанов и др.

Иса Мамедов часто выезжал в районы Азербайджана. Губа, Хачмаз, Исмаиллы были особенно любимыми местами. Наедине с природой он становился по-настоящему счастливым. Счастье – вот, пожалуй, ключевое слово, которое рождается в уме, глядя на заполненные воздухом и солнечным светом пейзажи, созданные Исой Мамедовым.

Каждая картина для него была как реальное "окно в природу". Художник как будто вновь и вновь открывал для себя этот мир, полный красок, теней, бликов, и каждый новый мотив - поляна, дерево, овраг – окрашивались в его работах его личным восприятием и индивидуальной интерпретацией. Неторопливо, мазок за мазком, он воссоздавал свою собственную, "вторую" реальность, умело используя традиционные средства живописной выразительности — интенсивность цвета и света, ясную, четко выстроенную композицию. И даже город, шумная городская среда превращаются в его картинах в особый организм, живущий своей собственной, внутренней жизнью! Удивительно, как городские пейзажи, которых немало среди картин художника, совершенно лишены и городской суеты, и жесткости ритма жизни, присущего любому большому городу…

Здесь памятники архитектуры, да и просто – любые элементы городской среды, включая прохожих, настолько срастаются со свето-воздушной проработкой холста, что становятся неотделимыми от окружающего их ландшафта, превращаясь в миражи, как плод фантазии художника.

Что бы ни писал художник – любимые уголки природы, любимые уголки Баку – все отмечено его трепетным отношением, любовью, теплом, передающимся и нам, зрителям. Художник часто говорил, что каждый мотив, найденный и воспроизведенный им, становится ему таким же близким, как и любой родной человек. Каждый мотив для него – индивидуальность, и именно такой подход к предмету изображения составляет основу его творчества.

Импрессионистическая манера, усиленная сугубо реалистическим взглядом, позволяет ему любоваться каждым уголком природы. В одном из своих интервью художник изложил свое творческое кредо: природа всегда прекрасна сама по себе, и не надо ей навязывать каких-либо особых эффектов. Напротив, важно найти и подчеркнуть то, что находится в самом мотиве.

Пейзажи Исы Мамедова – это всегда очень личный, завязанный на его внутреннем состоянии, диалог художника с природой. Его стиль узнаваем, его манера – индивидуальна. Это художник, который слушает и слышит природу. Воспроизводя тот или иной мотив, работая на открытом воздухе, он всегда копает вглубь, как будто учится у самой природы, становясь неотделимым от нее элементом. Его пейзажи - не просто отражение природы, это воспроизведение ее сущности. Художник чувствует, понимает, "читает" окружающий мир, и внутренняя динамика его работ, живые мазки и постоянно меняющийся цвет создают ощущение, как будто они насыщены живыми соками земли.

Увы, люди не всегда осознают, насколько важна для нас экосистема, в которой мы живем. Мусорные свалки и тотальное загрязнение мусором морей и озер, вырубка лесов, систематические выбросы в атмосферу смертоносных газов и в воды мирового океана смертоносных химикатов, разрушение ландшафтных заповедников…

Обо всем этом и многом другом, что провоцирует глобальное изменение климата и опасные последствия этого процесса для всей планеты, говорилось и на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), которая недавно с большим успехом прошла в Баку. Лидеры более 80 стран собрались в столице Азербайджана, чтобы совместно обсудить, подумать, как сообща, общими усилиями спасти нашу планету – наш общий Дом.

Наше государство последовательно и неотступно следует принципам стратегии "зеленой" экономики, в том числе – "зеленой" энергетики. И сам факт проведения конференции COP29 в Азербайджане - свидетельство признания со стороны мирового сообщества мер, принимаемых в нашей стране в этой сфере.

2024 год был объявлен в Азербайджане "Годом солидарности во имя "зеленого" мира". Устойчивое развитие, экология и уважение к окружающему миру должны стать приоритетами для каждого из нас.

Что мы, каждый из нас, можем сделать, чтобы защитить природу, чтобы спасти нашу планету? И что могут сделать, например, художники? Вероятно, ежедневно, ежечасно, всем и каждому, опять и опять, напоминать, как прекрасна планета Земля.

Тысячелетиями разные народы мира мечтают о рае, а ученые даже ищут конкретные места на земле, где мог бы находиться описанный в легендах Рай. А может, он как раз здесь и есть, рядом с нами, и об этом нам упорно стремятся рассказать художники! Да, наша Земля прекрасна, а рай … вокруг нас… И кто знает, может в том и состояла миссия одного из нас – художника, неутомимого певца родной природы Исы Мамедова?

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.world

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