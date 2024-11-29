Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Музыка в музее" (Muzeydə musiqi) Министерства культуры Азербайджана и Азербайджанского национального музея искусств состоялся вечер камерной музыки с участием заслуженной артистки Фариды Мамедовой (сопрано) и пианистки Юлии Керимовой, сообщает Trend Life.

Этим концертом исполнители открыли свой новый проект "Меридианы", куратором которого является фотохудожник Агдес Багирзаде. Программа охватывает музыку различных стран и стилей, контрастирующих друг с другом по характеру и темпераменту. В этот раз академизм и холодная красота вокальных циклов и фортепианных пьес скандинавских композиторов Эдварда Грига и Яна Сибелиуса в сочетании с пламенными испанскими ритмами и элементами фольклора песен Мануэля де Фалья и Хавье Монтсальватдже явились олицетворением двух обликов страсти.

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