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Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)

Культура Материалы 29 ноября 2024 16:58 (UTC +04:00)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Фото: Кямран Багиров

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Музыка в музее" (Muzeydə musiqi) Министерства культуры Азербайджана и Азербайджанского национального музея искусств состоялся вечер камерной музыки с участием заслуженной артистки Фариды Мамедовой (сопрано) и пианистки Юлии Керимовой, сообщает Trend Life.

Этим концертом исполнители открыли свой новый проект "Меридианы", куратором которого является фотохудожник Агдес Багирзаде. Программа охватывает музыку различных стран и стилей, контрастирующих друг с другом по характеру и темпераменту. В этот раз академизм и холодная красота вокальных циклов и фортепианных пьес скандинавских композиторов Эдварда Грига и Яна Сибелиуса в сочетании с пламенными испанскими ритмами и элементами фольклора песен Мануэля де Фалья и Хавье Монтсальватдже явились олицетворением двух обликов страсти.

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Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
Музыка в музее. Олицетворение двух обликов страсти в Баку (ФОТО)
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