Эльдениз Алекперзаде с большим успехом выступил с концертными программами в Париже (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский пианист Эльдениз Алекперзаде с большим успехом выступил с концертными программами в Париже, сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция – Азербайджан, ADFA).

Первый концерт состоялся в легендарном Salle Cortot, который принадлежит Высшей школе музыки имени Альфреда Корто - одному из престижнейших музыкальных учебных заведений Европы. Эльдениз, обучающийся в этой школе под руководством известного педагога Рены Шерешевской (Мустафабейли), представил программу из произведений Роберта Шумана. Его интерпретация “Крейслерианы”, одной из наиболее сложных и эмоционально насыщенных пьес немецкого композитора, произвела настоящий фурор. Тонкая игра, глубокое понимание музыкального текста и эмоциональная искренность вызвали восторг публики, которая аплодировала стоя. Этот успех стал отправной точкой для нового этапа в карьере музыканта, которому предложили выступить с сольным концертом в театре Парижа в ближайшее время.

Второй концерт прошёл в Русском православном культурном центре, где музыкант представил разнообразную программу, включающую произведения выдающихся композиторов Гара Гараева, Роберта Шумана, Клода Дебюсси и Сергея Рахманинова. Этот вечер продемонстрировал не только его виртуозное владение инструментом, но и способность создавать яркие музыкальные образы, передавая богатство и колорит разных композиторских стилей.

"Особую гордость вызывает тот факт, что Эльдениз Алекперзаде представляет азербайджанскую музыкальную школу за рубежом, объединяя восточные и западные традиции в своём искусстве. Его наставница, Рена Шерешевская, которая сама является уроженкой Азербайджана и признанным педагогом, играет важную роль в формировании его профессионального пути. Эти концерты стали ярким свидетельством растущей популярности и востребованности молодого пианиста на международной сцене. Талант, трудолюбие и стремление к совершенству делают его имя всё более заметным в мире классической музыки. Парижская публика, покорённая его мастерством, с нетерпением ждёт нового выступления, которое, несомненно, станет ещё одной блестящей страницей в его карьере", - говорится в сообщении.

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