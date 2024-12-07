Мамедкямал Кязымов – более 60 лет, посвященных театру и кино (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном фонде кино Азербайджана состоялось мероприятие по случаю 95-летнего юбилея заслуженного работника культуры, актера театра и кино, режиссера Мамедкямала Кязымова (27.08.1929-13.12.2005), сообщает Trend Life.

Заслуженный артист Эльнур Керимов подчеркнул роль своего учителя Мамедкямала Кязымова в своем творческом становлении, отметив его высокие профессиональные и человеческие качества. Директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, народные артисты Гаджи Исмаилов, Рафиг Азимов, Гамида Омарова, Ильхам Намиг Кямал и Джафар Намиг Кямал, заслуженный деятель искусств Рафиг Гулиев, заслуженные артисты Азад Шукюров, Ядигар Мурадов и актриса Земфира Абдулсамедова поделились воспоминаниями об известном мастере театра и кино.

Большая любовь к театральному искусству привела Мамедкямала Кязымова в 15 лет в Азербайджанский государственный национальный драматический театр, где он был принят в труппу, а также проходил обучение в Театральной студии при очаге культуры. Окончил Азербайджанский государственный театральный институт, обучаясь на факультете "Актер драмы и кино". Также окончил факультет "Режиссура". На театральной сцене создал ряд запоминающихся образов, сыграл в более тридцати фильмах и телеспектаклях, ставил спектакли в театрах Баку, Сумгайыта, Агдама и других городов страны по произведениям азербайджанских и зарубежных классиков, взрастил плеяду талантливых артистов.

От имени семьи артиста выступила его дочь Вяфа Новрузова, которая поблагодарила за организацию мероприятия, добрую память об ее отце. На вечере была представлена фотовыставка, продемонстрированы видеоматериалы, рассказывающие о жизни и творчестве артиста, фрагменты из фильмов и спектаклей.

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