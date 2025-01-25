Из Астары в Париж - возвращение азербайджанского киномеханика (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинозале L’Arlequin Парижа прошел показ полнометражного документально-игрового фильм Орхана Агазаде "Возвращение киномеханика", сообщили Trend Life в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция-Азербайджан, ADFA).

Фильм в 2024 году был удостоен призов международного кинофестиваля The Three Continents Festival (Франция) - "Aéroport de Nantes-Atlantique" и "Jeune juré". Показ картины ранее прошел в Нанте и Луар-Атлантике. После показа фильма в Париже режиссер и зрители провели дискуссии.

По сюжету, главный герой фильма, бывший киномеханик Самид, живет с чувством одиночества и меланхолии с тех пор, как потерял сына в результате несчастного случая на работе. Чтобы избавиться от этого настроения, он начинает работать, чтобы вернуться к своей прежней профессии, возродить кинопоказы и привлекает к этому молодого Аяза. Хотя между ними существует большая разница в возрасте, они оба увлечены кино и живут идеей реорганизации массового кинопоказа в отдаленной деревне. Для этого необходимо убедить жителей деревни построить место для киноэкрана, отремонтировать старые проекторы, получить разрешение от администрации и т. д.

Фильм производства 2024 года является совместным проектом германской киностудии Lichtblick Film и французской Kidam, при поддержке WDR и ZDF. Режиссер и сценарист - Орхан Агазаде, оператор - Даниэль Гулиев, монтажер - Николь Шмайер, звукорежиссер - Мортеза Наджафло, продюсеры - Лино Реттингер и Франсуа-Пьер Клавель. Фильм снят в Астаре. В 2024 году был также удостоен гран-при EBS International Documentary Festival в Южной Корее.

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