Тропою грома в Баку – как наперекор предрассудкам стать счастливыми (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел вечер, посвященный 107-летию выдающегося композитора, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева (1918-1982), сообщает Trend Life.

В концертной программе "Qarayev sənətinin ildırımlı izləri ilə" выступили преподаватели и учащиеся Центральной школы искусств имени Гара Гараева, которые представили композиции из творчества Мастера.

Гара Гараев – одна из обладавших самобытным редким врожденным талантом личностей, подаренная азербайджанским народом общечеловеческой культуре. Как мастер-новатор он создал многочисленные монументальные произведения в высшей степени гармоничном единстве многовекового наследия древней национальной традиционной классической музыки и самых современных музыкальных форм. Эти восхитительные образцы искусства, отражающие со всем размахом на высоком профессиональном уровне глубокие философские размышления о жизни, человеке и времени, всегда призывают к морально-нравственному совершенству. Экспрессивный, романтически-эмоциональный, красочный стиль Гараева тесно связан с принципами народной музыки.

Название концертной программы было созвучно одному из шедевров композитора – балету "Тропою грома".

Произведения Гара Гараева всегда шли со временем. В середине XX века тема межрасовых конфликтов была очень актуальна, особенно между белыми и чёрными людьми. Проблема межэтнических дискриминаций нашли своё отражения во многих произведениях, в том числе и приобретшем мировой резонанс в романе южноафриканского писателя Питера Абрахамса "Тропою грома". История о любви белой девушки и чернокожего юноши, попытавшихся наперекор расовым предрассудкам стать счастливыми.

На основе этого произведения был написан Гара Гараевым шедевр балет "Тропою грома" на либретто Юрия Слонимского. Премьера состоялась на сцене Ленинградского театра оперы и балета 4 января 1958 года и имела большой успех. Партитура была посвящена памяти великого русского композитора Сергея Прокофьева. В 60-х годах на фестивале современной музыки в США, прозвучала одна из сюит этого балета и была оценена на высоком уровне. А в 1967 году Гара Гараеву за это произведение была присуждена высокая награда СССР Ленинская премия.

Музыкальная драматургия этого произведения отличается непрерывностью развития, конкретность танца соединяется в нём с широким симфоническим дыханием, органично сосуществуют лирическая и героико-трагедийная линии. Музыка отличается глубокой эмоциональностью, темпераментностью, использованием элементов африканского фольклора, убедительность симфонического развития.

Музыка Гара Гараева - это музыка высоких чувств и высокого гуманизма, которая никогда не утратит свою художественную ценность и навсегда останется в истории шедевров музыкальной истории мира.

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