Бакинская премьера региональных театров – церемония награждения (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялись торжественное праздничное мероприятие, посвященное 10 марта - Дню национального театра, и церемония закрытия проекта театра "Бакинская премьера региональных театров" (Bölgə teatrlarının Bakı premyerası), организованного совместно с министерством культуры, Азербайджанским телевидением и радиовещанием (AzTV), Союзом театральных деятелей Азербайджана, сообщает Trend Life.

Выступивший министр культуры Адиль Керимли подчеркнул, что театр играет неоспоримую роль в пропаганде и развитии азербайджанского искусства. Были подчеркнуты роль государства в развитии театрального искусства, внимание и забота о деятелях культуры.

Среди почетных гостей были всемирно известный грузинский режиссер, художественный руководитель Национального театра Грузии имени Шота Руставели Роберт Стуруа и директор театра Георгий Тевзадзе, а также ряд других известных деятелей культуры и искусства.

Роберт Стуруа отметил, что дружба народов Грузии и Азербайджана является одним из знаменательных событий на протяжении всей истории, и этот союз всегда скреплялся неразрывными узами.

На вечере выступил Азербайджанский государственный ансамбль танца, были подведены итоги "Бакинской премьеры региональных театров", вручены театральные награды.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!