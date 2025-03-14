Интерстеллар. Mystery Ensemble. Концерт при свечах в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Уникальный концерт состоится 22 марта в 18:00 и 20:00 в фантастически атмосферном Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии в самом сердце Баку. При 1000 мерцающих свечей вас ждёт полное погружение в пронзительный мир культового космического фильма "Интерстеллар" вместе с популярным Mystery Ensemble в атмосферных интерьерах 19 века, сообщили Trend Life организаторы.

Автор завораживающих саундтреков к фантастическому эпосу Кристофера Нолана — один из величайших кинокомпозиторов современности Ханс Зиммер.

Напомним сюжет "Интерстеллара" - именно в такую атмосферу мы с вами перенесёмся в этот вечер! Когда засуха, пыльные бури и вымирание растений приводят человечество к продовольственному кризису, группа исследователей и учёных отправляется в путешествие, чтобы найти планету с подходящими для человечества условиями...

Таинственная магия концерта будет создана уникальной связью музыкантов с окружающей их архитектурой и светом. Мерцание тысячи свечей под сводами атмосферного музыкального зала и величественный орган помогут ансамблю перенести зрителей в загадочный мир ее величества музыки.

Это уникальное музыкальное приключение, несомненно, станет одним из самых тёплых, красивых, уютных воспоминаний вашего марта 2025. Успейте за билетами на один из самых романтических концертов этой весны!

Организаторы концерта – RED EVENTS & Distribution Ltd.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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