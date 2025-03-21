В Баку прошел вечер классической музыки, посвященный празднику Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт, посвящённый празднику Новруз, сообщает Trend Life.

В сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова выступила вокалистка Нигяр Джафарова.

В программе прозвучали: танец из оперы Узеира Гаджибейли "Кёроглу", "Красавица" и "Вальс" из балета Гара Гараева "Семь красавиц", симфонический мугам Фикрета Aмирова "Кюрди-Овшары", "Азербайджанские степи", "Арзу", "Концертный вальс" Ниязи и "Марш" Муслима Магомаева.

Фото – Кямран Багиров.

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