В Баку прошел вечер ашугского искусства, посвященный празднику Новруз (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама был представлен концерт ашугской музыки под названием "Yenə gəldi yaz ayları" (Пришли весенние месяцы), посвященный празднику Новруз, сообщает Trend Life.

На праздничном вечере выступили ашугские группы "Aşıqlar", "Qarabağ" и "Misri" под руководством доцента Азербайджанской национальной консерватории, доктора философии по искусствоведению Мубариза Алиева и ашуг Гульбинур Ибрагимли. Были представлены дастаны и ашугские мелодии.

Мубариз Алиев рассказал гостям, что ашугское искусство, являющееся основой национального фольклорного искусства и составной частью азербайджанской музыкальной культуры устной традиции, входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Ашугское искусство является синтетическим искусством, ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе и сам же танцует. В этом виде искусства синтезированы такие сферы, как поэзия, музыка, танец, перформанс. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также песни, в которых воспеваются дружба и любовь.

Цель вечера - пропаганда среди молодежи национальных ценностей, представление древнего наследия широкой общественности.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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