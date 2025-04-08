Роза Зергерли покоряет Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан – интересные факты из жизни (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская певица Роза Зергерли с большим успехом выступила в ряде городов Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана. При этом все концерты проходили с аншлагами. Ее клип с хитом "İstədim" за пять месяцев набрал около 62 млн просмотров, а композиция лидирует в чартах, сообщает Trend Life. Интересно, что эта песня после выпуска даже вызвала особый интерес мировой звезды Жан-Клода Ван Дамма, который поделился ею в соцсетях, сопроводив своей фотографией.

А на днях, 5 апреля, Роза Зергерли выступила на торжественном открытии года "Актау — культурная столица тюркского мира" вместе со звездами мировой эстрады, популярными казахстанскими и зарубежными артистами.

Ее турне было настолько успешным, что она вновь порадует своими хитами и новыми композициями 12 и 14, 15 апреля - Ташкент, 16 апреля – Шымкент, 19 апреля – Туркестан, 25 апреля – Ташкент, 4 мая – Алматы, 31 мая – Астану. А до этого были успешные концерты в Молдове, Израиле, Грузии, России и других странах.

"Роза Зергерли - талантливая артистка, известная своим уникальным подходом к музыке и выступлениям. На концертах она сочетает элементы народной и современной музыки, создавая атмосферу, наполненную эмоциями и энергией. Ее голос и исполнение захватывают внимание слушателей, а мастерство в игре на различных инструментах добавляет глубины в каждое выступление. Концерт Розы - это не просто шоу, а настоящее музыкальное путешествие, которое оставляет незабываемые впечатления", - пишут СМИ.

И если многие за рубежом узнали ее как талантливую исполнительницу, то надо знать, насколько это неординарная личность, а не просто красивая женщина и звезда. Про таких людей действительно говорят, что талантливый человек талантлив во всем.

Роза Зергерли (Роза Зергер гызы Аллахвердиева) родилась в Сибири, в городке Лабытнанги Тюменской области России. С детства занималась фигурным катанием, получала золотые и серебряные медали на различных соревнованиях в Тюмени. Когда ей было 10 лет, вместе с семьей переехала в Шамкирский район, а затем и в Баку. Первым музыкальным инструментом, который она освоила, стал аккордеон, а затем и фортепиано. С отличием окончила музыкальную школу и техникум, но все же мечтала стать певицей и поэтому поступила на вокальное отделение Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. Но на этом она не завершила свое образование, тяга к режиссерскому мастерству привела ее в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств. Оба этих вуза она также окончила с отличием.

За время творческой деятельности выпустила несколько альбомов, сняла более тридцати клипов, где в основном сама была режиссером. Сыграла главные роли в нескольких азербайджанских фильмах и сериалах. Более того, как режиссер поставила около десяти спектаклей на различных театральных площадках Азербайджана. Также сняла ряд документальных картин, одна из которых "Карабахнамэ", экранизированная при поддержке ЮНЕСКО в 2002 году, стала победителем международного фестиваля в Париже. На протяжении многих лет вела передачи на национальных телеканалах.

Является обладательницей национальных и международных премий, членом жюри и участником международных фестивалей. Среди международных наград - медаль балкарского поэта Кайсына Кулиева Российского Лермонтовского комитета, медаль ТЮРКСОЙ за вклад в развитие культуры тюркского мира, академик Общественной академии наук, культуры, бизнеса и образования Кавказа и т.д. Является автором автобиографического романа "Сибирский цветок", в котором рассказала о своём пути к успеху, трудностях, мечтах и преодолении препятствий. Книга получила признание и была переведена на русский и турецкий языки. В ее жизни есть и очень трагичный момент, когда в юные годы в ДТП потеряла сестру-близнеца (в этот момент вместе семьей сама была в тяжелом состоянии после ДТП).

Преподаватель факультета искусств Бакинской академии хореографии - преподает такие дисциплины, как история азербайджанского театра, история мирового театра, теория драмы, является доктором философии.

Она также известна активной общественной деятельностью и благотворительностью. В частности, в 2018 году выиграла реалити-шоу "Maşın", но не оставила автомобиль себе – передала его на благотворительные цели. В свободное время певица обожает готовить и часто радует своих близких кулинарными шедеврами, любит экспериментировать с традиционными азербайджанскими и европейскими блюдами. У нее родная дочь Бяновша и три приемных ребенка.

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