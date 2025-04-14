В Баку состоялась презентация пластинки Хумай Гасымзаде, победившей в США (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - По инициативе Бакинского общества современной музыки в Музейном центре прошел презентационный концерт пианистки Хумай Гасымзаде, сообщает Trend Life.

На концерте была представлена недавно вышедшая пластинка пианистки. В альбом вошли фортепианные произведения пяти современных азербайджанских композиторов - Туркара Гасымзаде, Тахира Ибишова, Аяза Гамбарли, Саида Гани и Эльмира Мирзоева.

Запись этих произведений была произведена в США, а американская звукозаписывающая компания Innova Recordings совместно с Американским форумом композиторов включила этот альбом в список победителей конкурса Innova Recordings Spring National Call 2023 года. Планируется, что альбом будет выпущен на различных музыкальных платформах компаниями Naxos и Innova.

В исполнении Хумай Гасымзаде прозвучали произведения, вошедшие в альбом: Туркар Гасымзаде – "Зикр" (фортепиано и живая электроника), Аяз Гамбарли – "Рига под дождем", Тахир Ибишов – "Незаметные игры оттенков прошлого на холсте", Саид Гани – "Токката" (Куй железо, пока горячо) и "Пять стилей" Эльмира Мирзоева. Гости поделились впечатлениями, отметив высокий уровень представленных произведений и новшество в мире классической музыки.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az



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