БАКУ /Trend Life/ - В Кыргызстане пройдут Дни культуры Азербайджана, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт министерства культуры, информации и молодежной политики Кыргызстана.

Программа культурных мероприятий:

21 апреля

15:00 – Открытие выставки азербайджанского национального наследия и искусства (Кыргызский национальный музей изобразительных искусств им. Гапара Айтиева);

19:00 – Гала-концерт с участием мастеров азербайджанского искусства (Кыргызская национальная филармония им. Токтогула Сатылганова).

22 апреля

14:30 – Открытие уголка азербайджанской литературы (Национальная библиотека им. Алыкула Осмонова Кыргызской Республики);

15:00 – Презентация книги Бахтияра Вахабзаде (Национальная библиотека им. Алыкула Осмонова Кыргызской Республики);

19:00 – Концерт Государственного ансамбля танца Азербайджана (Кыргызский национальный академический театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева).

23 апреля

16:00 – Мастер-класс режиссера Азербайджанского государственного театра пантомимы Джейхуна Дадашова (Кыргызский государственный национальный русский драматический театр им. Чынгыза Айтматова);

19:00 – Вечер симфонической музыки, посвященный 140-летию великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли (Кыргызский национальный академический театр оперы и балета им. Абдыласа Малдыбаева).

24 апреля

16:00 – Концерт ансамбля традиционных музыкальных инструментов (Кыргызский национальный театр «Манас»);

19:00 – Вечер джазовой музыки (Кыргызская национальная консерватория им. Калыя Молдобасанова).

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