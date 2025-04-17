Азербайджанская классика с французской изюминкой - чувственная интерпретация (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В стенах Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся чарующий концерт Государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, подаривший слушателям настоящее путешествие по страницам мировой музыкальной классики, сообщает Trend Life.

В этот вечер оркестром дирижировали сразу два талантливых музыканта - Узеир Мамедов (Азербайджан) и Маэла Рауль (Франция).

Особым украшением концерта стало соло Маэлы Рауль - кларнетистки из Франции, исполнившей концерт Аарона Копланда для кларнета и струнного оркестра. Её виртуозная техника и чувственная интерпретация буквально заворожили зал, наполнив пространство тонкой лирикой и американским духом произведения.

Также в программе концерта прозвучали "Серенада для струнных" Антонина Дворжака — светлая, трогательная и эмоционально насыщенная, и сюита Эдварда Грига "Из времен Хольберга" (соч. 40) - изысканная стилизация под музыку XVIII века, прозвучавшая по-особенному живо и свежо в исполнении оркестра.

Концерт стал настоящим подарком для всех ценителей классики - событием, где соединились мастерство, культура и межнациональный музыкальный диалог.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка — Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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