В CinemaPlus секреты охоты с Фаигом Бабанлы (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus Azerbaijan 30 августа состоится предпремьерный показ документального фильма "Перу" с участием бывшего спортсмена, чемпиона республиканских и международных турниров по боям без правил, переквалифицировавшегося в охотника Фаига Бабанлы, сообщили Trend Life в пресс-службе CinemaPlus.

Фаиг Бабанлы побывал в 73 странах мира. Ему удалось поохотиться в Африке, амазонских джунглях, Новой Зеландии, Австралии, на Аляске, в Гренландии, Колумбии, на Камчатке.

Фильм рассказывает о самой опасной и сложной поездке в Перу, откуда можно было даже не вернуться. По закону охоты в джунглях, если идет дождь и на небе луна, то животные не показываются. Фаиг Бабанлы вместе с режиссером фильма Асифом Ильясовым вынуждены были заходить в непроходимые дебри тропических дождевых лесов, в которых прорубали себе дорогу мачете. Из всех южноамериканских стран больше всего ядовитых змей было именно в Перу.

