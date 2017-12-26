Суада Алекперова исполнила хит A’Studio на шоу "Во весь голос" (ВИДЕО)

26 декабря 2017 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - На телеканале "Мир" продолжается музыкальный проект "Во весь голос", сообщает Trend Life. Его участники – подростки из стран СНГ и Грузии.

В команду Азербайджана входят Рустам Керимов, Суада Алекперова и дуэт "BUTA" в составе Хумай Эминзаде и Кямрана Мамедова. Наставник команды - участник телепроекта "Голос" на Первом канале (Россия), известный исполнитель и музыкант Эмиль Кадыров.

В ходе очередного этапа проекта подростки исполнили хиты основателя группы A’Studio, бессменного художественного руководителя и продюсера, клавишника и композитора, автор большинства песен и аранжировок коллектива Байгали Серкебаева.

В исполнении представительницы Азербайджана Суады Алекперовой прозвучал хит группы A’Studio "Улетаю".

Отметим, что на протяжении всего проекта в исполнении участников звучит народная музыка и эстрадные хиты. Кульминацией проекта станет новогоднее шоу, на котором после праздничного гала-концерта с участием наставников и звезд эстрады будут подведены итоги конкурса.

(Автор: Джани Бабаева)

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