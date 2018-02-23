Только 3 дня – билеты на "Фей-Феерия" и "Pepee - Sevmek Zamani" с 25% скидкой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Только 3 дня – 24, 25 и 26 февраля - билеты на детские спектакли "Фей-Феерия" и "Pepee - Sevmek Zamani" стоимостью выше 30 манат будут с 25 % скидкой. Билеты с подарками и их количество ограничено. Для заказа билетов: +994 50 3549054, +994 77 3549054 WhatsApp +994 77 3549052

Впервые в Баку 3 марта в Азербайджанском государственном академическом национальном театре пройдет музыкальное шоу "Фей-Феерия", которое станет замечательным подарком маленьким девочкам на 8 марта. Вечеринка в гостях у знаменитых фей Winх! Каждая девчонка мечтает на нее попасть! Интерактивный спектакль с участием любимых фей Винкс перенесет ребенка в атмосферу волшебства, дружбы, веселья и увлекательных приключений.

Билеты на спектакль можно приобрести во всех кассах города и на сайте https://iticket.az/events/fey-feerija.

На сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра в преддверии праздника Новруз 17 марта будет представлено новое музыкальное интерактивное шоу "Pepee - Sevmek Zamani". Спектакль "Pepee" - самое популярное турецкое музыкальное детское представление с танцами и играми. Представление изобилует песнями и танцами национального характера, в которых дети становятся полноправными участниками сценического действа, проявляя свою ум и смекалку в интерактивных играх.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн https://iticket.az/events/pepee-sevmek-zamani.

Для бесплатной доставки (077) 600 00 60. Для справок и заказа билетов (050) 354 90 54.

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