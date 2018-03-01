В Баку прошел веселый гала-вечер фильма "Секрет одной тёти" (ВИДЕО, ФОТО)

1 марта 2018 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенным в торговом центре Gənclik Mall, прошёл гала вечер комедийного фильма "Bir xalanın sirri" (Секрет одной тёти), сообщает Trend Life.

На премьере царила праздничная и веселая атмосфера, для гостей вечера был организован фуршет, герои фильма с удовольствием фотографировались, делали селфи с поклонниками, раздавали интервью. Среди гостей было много представителей шоу-бомонда, медийных лиц, деятелей культуры и искусств, блогеров и журналистов.

Режиссером картины является Эмиль Гулиев, продюсеры – генеральный директор студии Cinemazadeh Джафар Ахундзаде и директор компании İlk Media Илькин Гасани.

Роли в фильме исполнили Илькин Гасани, Рамиль Бабаев, Азер Бахшалиев, Илькин Мисгерли, Ниджат Рагимов, Эльшан Оруджев и Гюльзар Ашрафова.

Сюжетная линия фильма построена на событиях, приключившихся с шестью закадычными героями юмористического проекта "Bozbash Pictures".

За два дня до свадьбы Шошу, собирающийся выдать замуж свою сестру, вместе с будущим зятем и родней приезжает в Баку для отдыха. Изрядно "поднабравшиеся" в одном из столичных центров отдыха, родственники вдруг неожиданно на утро оказываются в каком-то отеле. Трансформации из отеля в отель, в различных образах и состояниях ставят на грань разрыва помолвку…

С 1 марта фильм можно будет посмотреть в сети кинотеатров CinemaPlus.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
"Колесо чудес" Вуди Аллена в CinemaPlus (ВИДЕО)
Интересное 20 февраля 16:46
Как сфотографировать оборотня в лесах Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 8 февраля 13:59
"50 оттенков свободы" выходит в прокат CinemaPlus
Интересное 6 февраля 15:36
Гянджа встретила звезд эстрады и кино, или В дыму kəklikotu (ФОТО)
Интересное 29 января 14:28
В Баку появился фантастический отряд выживших глейдеров (ФОТО, ВИДЕО)
Интересное 25 января 13:40
"Приключения Паддингтона 2" с азербайджанскими звездами в CinemaPlus (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 22 января 17:43
CinemaPlus приступил к показу документального фильма "Свет за окном"
Культура 22 января 11:27
CinemaPlus представляет французскую анимацию с профессиональным азербайджанским дубляжом (ВИДЕО)
Интересное 15 января 18:13
Гала-вечер фильма "Нет такого разговора" в Баку: зимний вечер в шатре с рок-группой (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 11 января 12:03
Диляра Кязимова презентовала саундтрек к "Kəklikotu": в мешке оказался не чабрец... (ВИДЕО)
Интересное 15 декабря 2017 15:55
CinemaPlus показал фильм "Виктория и Абдул" за три дня до мировой премьеры (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 13 декабря 2017 17:44
В CinemaPlus пройдет показ документального фильма о Гейдаре Алиеве
Культура 11 декабря 2017 18:13
Самая звездная кинокомедия года в CinemaPlus (ВИДЕО)
Интересное 30 ноября 2017 16:32
Курьезные приключения азербайджанцев в Турции (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 10 ноября 2017 19:51
Историческая драма "Матильда" за 3 дня до мировой премьеры в CinemaPlus (ВИДЕО)
Интересное 23 октября 2017 16:47
В Баку прошел гала-вечер комедийного фильма "Тахмин и Заур" (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 21 октября 2017 13:30
32 года одиночества в горах… В Баку состоялась премьера фильма Аудрюса Стониса "Женщина и ледник" (ФОТО)
Культура 17 октября 2017 22:24
В Баку состоится премьера нового фильма "Тахмин и Заур" (ВИДЕО)
Интересное 16 октября 2017 17:04