В Баку прошел веселый гала-вечер фильма "Секрет одной тёти" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенным в торговом центре Gənclik Mall, прошёл гала вечер комедийного фильма "Bir xalanın sirri" (Секрет одной тёти), сообщает Trend Life.

На премьере царила праздничная и веселая атмосфера, для гостей вечера был организован фуршет, герои фильма с удовольствием фотографировались, делали селфи с поклонниками, раздавали интервью. Среди гостей было много представителей шоу-бомонда, медийных лиц, деятелей культуры и искусств, блогеров и журналистов.

Режиссером картины является Эмиль Гулиев, продюсеры – генеральный директор студии Cinemazadeh Джафар Ахундзаде и директор компании İlk Media Илькин Гасани.

Роли в фильме исполнили Илькин Гасани, Рамиль Бабаев, Азер Бахшалиев, Илькин Мисгерли, Ниджат Рагимов, Эльшан Оруджев и Гюльзар Ашрафова.

Сюжетная линия фильма построена на событиях, приключившихся с шестью закадычными героями юмористического проекта "Bozbash Pictures".

За два дня до свадьбы Шошу, собирающийся выдать замуж свою сестру, вместе с будущим зятем и родней приезжает в Баку для отдыха. Изрядно "поднабравшиеся" в одном из столичных центров отдыха, родственники вдруг неожиданно на утро оказываются в каком-то отеле. Трансформации из отеля в отель, в различных образах и состояниях ставят на грань разрыва помолвку…

С 1 марта фильм можно будет посмотреть в сети кинотеатров CinemaPlus.

(Автор: Вугар Иманов)

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