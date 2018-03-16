Стало известно, кто снимет 25-й фильм про Джеймса Бонда

16 марта 2018 10:05 (UTC+04:00)

Британский кинорежиссер Дэнни Бойл снимет 25-й фильм про Джеймса Бонда и напишет к нему сценарий, передает РИА Новости.

Над сценарием 25-го фильма "бондианы" Бойл работает совместно со сценаристом Джоном Ходжем, с которым они вместе писали текст к двум частям фильма "На игле", "Пляж" и другим кинокартинам.

"Сейчас мы работаем над сценарием. Надеемся начать съемки фильма в течение шести или семи недель. В таком случае Бонд выйдет в конце этого года", — заявил режиссер в интервью газете Metro.

Ранее британский актер Дэниел Крэйг, сыгравший Джеймса Бонда в предыдущем фильме, подтвердил, что исполнит роль агента 007 и в 25-й ленте.

Самой известной киноработой уроженца Северо-Западной Англии Дэнни Бойла на сегодняшний день является вышедший в 2008 году фильм о судьбе индийского подростка "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire), который был удостоен премии "Оскар" в восьми номинациях, включая самые престижные — "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

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