Пилоты Формулы 1 в Баку: нарды, шашлыки, кальян, чай в армуды (ФОТО)

28 апреля 2018 14:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В развлекательной зоне Гран-при Азербайджана Формулы 1 представлена выставка карикатур с национальным колоритом на участников гонок, сообщает Trend Life.

Гонщики Mercedes AMG F1 Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон и Ferrari Себастьян Феттель и Кими Райкконен изображены за игрой в нарды: один из наблюдающих грызет семечки, а другой - ест мороженое. Бакинский колорит Каспия – пролетающая чайка. Гонщики McLaren Стоффель Вандорн и Фернандо Алонсо "оказались в тумане" – один готовит, другой курит кальян. Гонщики Haas F1 Team Ромен Грожан и Кевин Магнуссен жарят шашлыки, а пилоты Scuderia Toro Rosso Брендон Хартли и Пьер Гасли пьют азербайджанский чай в стаканах армуды. Пилоты Маркус Эрикссон, Шарль Леклер (Alfa Romeo Sauber) и Лэнс Стролл (Williams Martini Racing) позируют со слоганом "Salam Baku". Гонщик Williams Сергей Сироткин делает "автошлуг" за рулем вазовской "семерки", а превышение скорости фиксирует "представитель дорожной полиции" Карлос Сайнс из Renault Sport F1. При этом Нико Хюлькенберг из Renault Sport F1 Team показывает свои богатырские качества.

Гран-при Азербайджана Формулы 1 проходит в Баку 27-29 апреля. Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека - 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра. Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

(Автор: Вугар Иманов)

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