Звезда "Игры престолов" попрощалась с сериалом

9 июля 2018 09:42 (UTC+04:00)

Британская актриса Мэйси Уильямс сообщила о завершении съемок в сериале "Игра престолов", передает РИА Новости. Исполнительница роли Арьи Старк написала об этом в Instagram, попрощавшись со своим персонажем, а также с локацией, где проходила работа над последним сезоном.

"До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, "Игра престолов". Какая радость у меня была. Вот к чему привели мои приключения", - написала Уильямс.

Кроме того, Уильямс сопроводила запись хештегом "последняя женщина, которая устояла".

Сериал "Игра престолов", снятый по книжной саге "Песнь льда и пламени", обрел популярность благодаря неожиданным поворотам сюжета, включая гибель главных героев. Картину снимают с 2011 года, премьера заключительного сезона намечена на весну-лето 2019 года. Сейчас на счету "Игры престолов" 38 престижных премий "Эмми".

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