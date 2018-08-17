Мадонна отметила свое 60-летие в Марокко

Певица Мадонна отметила в четверг свое 60-летие в Марокко. Отпраздновать круглую дату в кругу друзей она решила в Марракеше - самом посещаемом туристическом центре североафриканского королевства, передает ТАСС.

Основные торжества прошли в одном из риядов (гостинице в традиционном этническом стиле) в средневековом квартале города. Внутренние помещения в здании были украшены специально к приезду певицы. Мадонна вместе со своими друзьями проведет некоторое время в окрестностях Марракеша, в частности, в центре отдыха Агафай, расположенном в пустынной местности.

В среду, как пишет местная пресса, Мадонна в компании близких отправилась гулять по легендарной площади Джемаа эль-Фна, которая считается одной из главных достопримечательностей королевства и внесена в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО.

Уже третий день подряд Мадонна публикует на своих страницах в Twitter и Facebook колоритные фотографии, на которых она предстает перед многомиллионной аудиторией поклонников в традиционных марокканских нарядах и берберских украшениях, сделанных из серебра и разноцветных камней.

На одном из фото она держит над головой расшитый кусок материи, на котором на двух языках - арабском и английском - написано слово "королева". "На тот случай, если кто-то забыл", - гласит комментарий самой певицы к снимку.

Вокруг рияда, где поселилась певица, приняты повышенные меры безопасности.

По сведениям журналистов, на торжественный вечер были приглашены около полусотни гостей.

Местные журналисты и представители туристической индустрии уверены, что празднование дня рождения Мадонны стало для Марокко ярким событием.

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