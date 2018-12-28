CinemaPlus назвал самые кассовые азербайджанские и зарубежные фильмы 2018 года

28 декабря 2018 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Сеть кинотеатров премиум-класса CinemaPlus представил Trend Life ТОП-5 самых кассовых азербайджанских и зарубежных фильмов 2018 года.

Азербайджанские фильмы

1) Kəklikotu – Джафар Ахундзаде, Вугар Исмаилзаде

2) Bir xalanın sirri – Эмиль Гулиев

3) Fəlakət – Эмиль Гулиев

4) Məşhur Qəlin – Рафаэль Багиров

5) Qaynana – Орхан Агазаде

Зарубежные фильмы

1) Yol arkadaşım – Бедран Гёзель

2) Deliha 2 – Гюпсе Озай

3) Монстры на каникулах 3: Море зовёт – Геннди Тартаковски

4) Мстители: Война бесконечности - Джо Руссо, Энтони Руссо

5) Cici Babam – Мэлтэм Бозофлу

CinemaPlus - это сеть кинотеатров, которая имеет цифровые проекционные системы с высоким разрешением и возможностью показа 3D-контента. Высококачественные киноэкраны, технологии повышенной яркости и четкости изображения Enhanced 4KBarco позволяют показывать кинофильмы в наилучшем и наивысшем качестве.

Концепция Platinum Movie Suites предлагает зрителям возможность просмотра фильма в зале с роскошными кожаными итальянскими креслами повышенной комфортности и откидной спинкой, возможностью заказа еды и напитков прямо во время киносеанса.

Кроме этого, CinemaPlus впервые в Азербайджане применила мировую систему Dolby Atmos. Благодаря возможности размещения и перемещения звукового сопровождения в любую точку кинотеатра технология Dolby Atmos позволяет создателям фильмов вывести звук в кино на принципиально новый уровень. В результате зритель не просто наблюдает за происходящим на экране, а перемещается в центр событий.

CinemaPlus, единственная сеть кинотеатров, которая инвестирует в развитие отечественного дубляжа и ежедневно уделяет этим фильмам по несколько сеансов. Дубляж делается со стороны профессионалов, на студии Cinemazadeh.

В сеть кинотеатров CinemaPlus входит 9 кинотеатров, 41 экран и 4001 посадочных мест.

(Автор: Вугар Иманов)

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