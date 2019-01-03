На самой большой Новогодней ёлке Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Новый Год традиционно считается добрым семейным праздником. Для нас это обеденный стол, салюты, шампанское, куранты, встречи с близкими и друзьями, возможность отдохнуть несколько зимних деньков. А для ребёнка – это ещё и настоящее чудо с зелёной ёлкой, Снегурочкой, дедом Морозом и конечно…подарками! Каждый ребенок с нетерпением ждет праздника Нового года. И практически все дети назовут этот праздник самым любимым и сказочным, когда добро всегда побеждает зло, храбрость и отвага - злость и зависть.

Настоящая и самая большая Новогодняя ёлка в крытом помещении традиционно находится во Дворце Гейдара Алиева. В эти юным гостям и родителям представлены различные спетакли. Одним из них стало двухдневное Новогоднее интерактивное музыкально-развлекательное представление “Дед Мороз и Баба Яга”, сообщает Trend Life.

Любимые сказочные герои – Заяц, Ворона, Волк, Пират, Леший и Баба Яга, собрались вокруг самой большой елки страны, которую зажгли Дед Мороз и Снегурочка. До этого, конечно же, выясняя отношения – кто кого. Но, как всегда, победили юные зрители, которые смогли сами принять участие в веселом представлении.

Множество сюрпризов, подарков, развлечений, национальной и зарубежной музыки, танцев и песен в эти дни порадовали наших детей.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Ализаде)

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