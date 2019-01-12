Самый перспективный молодой исполнитель 2019 года

Рэпер Octavian, который многие годы вел бездомную жизнь, завоевал ежегодную награду BBC Music's Sound за 2019 год, передает ТАСС.

В начале каждого наступающего года она присуждается наиболее перспективному молодому исполнителю планеты. Победитель определяется в ходе опроса, проводимого среди музыкальных критиков и пользующихся авторитетом представителей музыкальной индустрии.

Слава пришла к реперу в 2017 году вместе с композицией Party Here. Octavian подписал контракт со звукозаписывающей компанией Black Butter records.

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