Закулисные кадры от азербайджанского участника "Евровидения 2019" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На сайте Международного конкурса "Евровидение" представлены эксклюзивные закулисные кадры съемок клипа на конкурсную песню "Truth" ("Правда") представителя Азербайджана Чингиза Мустафаева, сообщает Trend Life.

Клип Чингиза Мустафаева был презентован 8 марта, и за прошедшее время собрал более миллиона просмотров.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать").

Чингиз Мустафаев выступит во втором полуфинале "Евровидения 2019" под номером 18.

Чингиз Мустафаев – 27-летний азербайджанский певец, гитарист. Организовал и выступает совместно с музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева)

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