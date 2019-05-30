Марк Элияху станцевал под азербайджанскую мелодию (ВИДЕО)

30 мая 2019 10:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Известный композитор и исполнитель на кяманче Марк Элияху (Израиль) станцевал под азербайджанскую мелодию, сообщает Trend Life.

Напомним, что на днях впервые в Баку во Дворце Гейдара Алиева с большим успехом прошел концерт Марка Элияху под названием "Let it go". В ходе визита в столицу Азербайджана Элияху также встретился с представителями отечественных СМИ и принял участие в передаче на местном телеканале.

На своей странице в социальной сети Марк Элияху представил видеозапись, где он танцует под азербайджанскую мелодию.

Марк Элияху родился 28 мая 1982 года в Дагестане (РФ) в семье музыканта и композитора Переца Элияху. Переехав с родителями в Израиль в 1989 году, он изучал как западную, так и восточную музыку. Услышав в 16 лет исполнение легендарного музыканта, народного артиста Азербайджана Габиля Алиева на кяманче, он переезжает в Баку и на протяжении двух лет обучается игре на кяманче у Адалята Везирова. А Габиль Алиев даже дарит ему свой музыкальный инструмент. 36-летний Марк Элияху говорит, что именно азербайджанская кяманча и мугам принесли ему мировую славу.

(Автор: Джани Бабаева)

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