Киноактер и первый менталист Азербайджана официально признан Google (ФОТО)

19 июня 2019 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Имя первого менталиста страны, киноактера, основателя и директора Фестиваля буктрейлеров Руслана Сабирли было добавлено в базу известных личностей поисковой системой Google, сообщил Trend Life актер.

"Эта новость стала для меня сюрпризом, потому что никогда не связывались с таким обращением, так как Google сам принимает решение - чье имя добавить в базу данных или нет, собирая информацию из разных источников, а не на основе обращений. Вот почему мне приятно видеть свое имя в мировом списке известных личностей. Я счастлив, что мое имя добавлено в ряду с великими азербайджанскими личностями в поисковую систему Google. Из азербайджанских актеров – это народные артисты Яшар Нури, Фуад Поладов, Расим Балаев, Фахраддин Манафов и другие. Пользователи уже смогут получить доступ к моим официальным аккаунтам в социальных сетях, когда будут искать меня через поиск в Google", - сказал Руслан Сабирли.

Google Knowledge Panel - это информационный раздел, созданный для предоставления краткой и основной информации об известном человеке во время поиска. Информация, содержащаяся в этом разделе, относится только к людям, которые включены в базу данных известных личностей Google.

(Автор: Вугар Иманов)

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