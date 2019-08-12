Герои Квентина Тарантино "ожили" в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

12 августа 2019 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Специальный показ девятого фильма культового режиссера Квентина Тарантино прошел в Park Cinema Metropark, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

Потрясающая атмосфера, созданная организаторами показа, которые "оживили" героев пяти фильмов Тарантино, не оставила равнодушным никого из гостей, в том числе и самых звездных, среди которых были народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев, народный артист Мурад Дадашов, блогер, актер Талех Юзбеков, телеведущие Хусния Магеррамова и Кенуль Арифгызы, продюсер Захра Бадалбейли, актриса Дениз Таджеддин, режиссер Теймур Гаджиев и многие другие.

"Нами была проведена тщательная и скрупулезная работа по проведению этого показа, - сказал пиар-менеджер сети Park Cinema Рустам Фаталиев. – Мы проводили репетиции, думали над порядком выхода каждого из актеров, подготовили стенд для каждого из фильмов. Надеемся, что поклонники Квентина Тарантино оценят его новое творение".

Отметим, что фильм "Однажды в Голливуде" можно посмотреть в формате IMAX только в Park Cinema.

Также, по словам Фаталиева, в ближайшее время ожидается открытие восьмого зала в кинотеатре Park Cinema Park Bulvar. "Это будет специализированный для детей зал. О точной дате открытия зала мы сообщим в ближайшее время", - сказал он.

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