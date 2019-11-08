Необычное шоу в Бакинском метро – страстное Аргентинское танго (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Танго - это, конечно, прежде всего танец, но также и много больше. Танго - это движение, чувство и музыка - все вместе. Танго - это отношения мужчины и женщины. Танго - это маленькая жизнь пока звучит музыка и пока длится объятие. Танго - это мироощущение...

Сегодня на станции метро "Ичеришехер" прошло очень интересное мероприятие, посвященное третьему Международному фестивалю танго, организованного посольством Аргентины в Азербайджане при содействии United Cultures, The Landmark, Бакинского метрополитена и Киноцентра "Низами", сообщает Trend Life.

Фестиваль пройдет в Баку с 29 ноября по 1 декабря, но, в преддверии этого события, организаторы решили преподнести сюрприз пассажирам метрополитена, организовав для них на самой станции танцевальное рандеву в честь 52- летия Бакинского метрополитена, сказал на открытии руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов. Посол Аргентины в Азербайджане Серхио Освальдо Переса Гунеллы отметил, что цель фестиваля - популяризация культуры и музыки Аргентины, ознакомление азербайджанской аудитории с новыми и именитыми артистами, танцорами и ритмами, дальнейшее налаживание мостов культуры между странами.

Далее свое мастерство показали представители танцевальных студий IN Tango Baku, Tango On, El Club de Tango, Badi Kuba, R&N-project Dance School. При этом каждый из пассажиров мог принять участие в этом необычном шоу.

Более 150 лет этот страстный, волнующий, ритмичный танец завоевывает сердца миллионов людей по всему миру. Аргентинское танго входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Аргентинское танго - это маленький спектакль, который создают двое: со своей интригой, своей драматургией, своим присущим только танго языком. Как и в любом танце, техника важный элемент танго, поскольку она расширяет возможности самовыражения, обогащает "язык" танца. В отличие от многих других танцев, особенно бальных, важнейшим элементом аргентинского танго является импровизация и игра. Партнеры создают свой мир и танцуют вместе исключительно для своего удовольствия.

В фестивале с 29 ноября по 1 декабря примут участие известные танцоры, среди которых чемпионы мира и Европы 2019 Августина Пьяджо и Максим Герасимо (Аргентина / Россия) и Сесилия Акоста и Леван Гомелаури (Грузия). Гости смогут также увидеть Виктора Гюго Вилену и Лаутаро Тиссеру. Виктор Гюго Вилена - виртуоз бандонеона, считается одним из лучших бандонеонистов своего поколения, а Лаутаро Тиссера - один из самых выдающихся виртуозных гитаристов в современном аргентинском танго. В промежутках между выступлениями танцевальная сцена будет отдана в распоряжение зрителей для свободного танго, чтобы каждый смог почувствовать дух аргентинского танго.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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