CinemaPlus отмечает день рождения с подарками, спрятанными в зале (ВИДЕО)

16 декабря 2019 18:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Кинотеатр премиум-класса CinemaPlus 17 декабря отмечает свой седьмой день рождения. Как и каждый год, кинотеатр в этот день готовит подарок для своих зрителей. А именно тем, кто в этот день купит билет на фильмы «Зимняя Сказка» (Qış nağılı), «ШаБаш» (ŞaBaş) или «Джуманджи: Новый уровень» выпадет шанс получить подарок, спрятанный в зале! Призы будут на всех сеансах данных фильмов, показанных 17 декабря в филиалах 28 Mall, Ganjlik Mall и Azerbaijan Cinema.

Сеть кинотеатров CinemaPlus всегда готов радовать своих зрителей самыми лучшими премьерами в мире кино, делать приятные сюрпризы и по-настоящему быть любимым местом отдыха, где можно с удовольствием провести время всей семьей, с друзьями и любимыми.

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