50 Сent удостоился именной звезды на "Аллее Славы"

Известный американский рэп-исполнитель 50 Сent (Кертис Джексон) удостоился именной звезды на "Аллее Славы" в Голливуде, об этом, как передает Trend Life, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт организаторов.

Поддержать своего коллегу на "Аллее Славы" явились звезды хип-хопа Eminem и Dr. Dre. Звезда рэпера стала 2686-й по счету на одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.

50 Cent известен тем, что сумел выжить, получив девять пуль во время неудавшегося покушения. Также рэпер успел сняться в кино, исполнив роль самого себя в автобиографической ленте 2005 года "Разбогатей или умри".

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