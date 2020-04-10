Лондон – Баку: музыканты, не выходя из дома, порадовали поклонников (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, известная исполнительница Севда Алекперзаде порадовала поклонников исполнением композиции "Sən yadıma düşəndə" в новом формате, сообщает Trend Life.

Композицию, авторами которой являются народная артистка Азербайджанской Эльза Ибрагимова (музыка) и Дамир Гадабейли (слова), Севда Алекперзаде исполнила находясь дома. Видеороликом исполнения она поделилась на своей странице в социальной сети Facebook.

Композиция прозвучала в сопровождении известного пианиста, заслуженного артиста Азербайджана Эльчина Ширинова, который сейчас проживает в Лондоне. В качестве бэк-вокала выступили Самира Раджабли и Лейла Иззатова.

Видеопроект представлен под хештегом #evdəqal (оставайся дома), каждый из его участников записывал свою музыкальную партию находясь дома.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)