Карантин по-азербайджански! Кому лирика, а кому драйв и красота (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Эпидемии преследуют человечество на всех этапах развития, несмотря на достижения в области науки и медицины. И кто знает, что нас ждет еще? Поэтому лучше показать, что карантин – это не скука, а время для творчества, реализации своих идей и даже взгляд в прошлое и устремление в будущее, что и представляется в азербайджанском сегменте соцсетей. Представляем читателям Trend Life эти виртуальные посты.

Начнем с лирики. Народная артистка Азербайджана Людмила Духовная представляет видеокомпозицию "По улице моей...в Баку" по стихам Беллы Ахмадулиной. "Моим друзьям, коллегам, милым сердцу людям, посвящается... Светлая память... ", – пишет Королева нашей театральной сцены. А читает она очень душевно и трогательно!

"Баку – Forever! Пусть никогда не будет карантина!", – восклицает телеведущая Летафет Алекберова, которая после самоизоляции и смягчения карантина решила прогуляться по вновь открывшемуся Бакинскому бульвару и была восхищена очистившейся бухтой, куда даже вернулись рыбы. От радости она даже приветствует водную полицию.

"Пусть проклятый коронавирус сгорит в огне!" – искренне желает артист "Витамин шоу", экс-солист рэп-группы "Саваш" Эльдар Мамедов и выставляет одно из своих докарантинных выступлений. Файр-шоу и жонглирование бутылками доставляет ему особое удовольствие, что и передается детям.

Аниматор Тимур Азисов тоже на берегу Каспийского моря, но уже в образе доктора Стрэнджа – Верховного мага Земли, который пользуется магией, чтобы защитить в первую очередь свой мир от потусторонних угроз. Надо бы его привлечь для борьбы с коронавирусом.

Спасать мир можно и традиционно - красотой, что и делает телеведущая Нана Агамалиева, выставляя различные фотосессии. Эти образы придают особые яркие краски ленте соцсетей.

И этот образ девушки под названием "Надежда" (Ümid), созданный на холсте молодой художницей Пакизой Мирзоевой у себя дома, особенно красив и несет философский смысл. Ведь он олицетворяет надежду на скорейшее завершение карантина.

А певица и исполнительница на таре Хумай Гадимова вместе с друзьями-музыкантами решила показать свое мастерство игры на национальном инструменте, исполнив хит Yolanda Be Cool & Dcup - We No Speak Americano. Классно получилось!

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)