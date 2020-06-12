Нагорный парк Баку - взгляд на Каспий, бульвар и столицу (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Представляем читателям Trend Life фотосессию "Нагорный парк Баку - взгляд на Каспий, бульвар и столицу". Сегодня в дни пандемии коронавируса парк опустел, но мы верим, что после победы над коронавирусом он вновь станет местом посещения тысяч людей.

Нагорный парк - территория, которая включает в себя парковую зону, мемориальный комплекс – Аллею шехидов, смотровые площадки. Здесь находится мечеть "Шехидляр".

Наша фотосессия посвящена парковой части комплекса. Название Нагорный парк, который был создан в 20-х годах прошлого века, получил из-за своего расположения. Парк в своем первозданном виде с просторными лестницами, тенистыми аллеями и уютными террасами, который сохранился на сегодняшний день, был разработан известным архитектором Львом Ильиным в 1935 году. В ходе строительства использовался в качестве основного материала бакинский известняк. Территория парковой зоны находится на возвышенности и является лучшей смотровой площадкой, откуда открывается великолепный вид на близлежащие исторические и современные достопримечательности столицы - Приморский бульвар, Бакинскую бухту, Дворец Ширваншахов, историко-культурный квартал Ичери Шехер, Девичью башню, Три пламенные башни, колесо обозрения и т.д. Добраться в это место можно на фуникулере или подняться по высокой лестнице. В 2011-2013 годах парк был реконструирован и реставрирован в соответствии с современными требованиями, расширено озеленение территории комплекса.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)