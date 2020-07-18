"Самый древний" армянский народ – от своеобразного носа до Деда Мороза, от Британии до Краснодара

БАКУ /Trend Life/ - Есть такой сказочный персонаж, обладающей действительно характерной особенностью. Каждый раз, когда он говорит неправду, нос его становится длиннее. Придумал этого необычного героя итальянский писатель 19 века Карло Коллоди. А зовут его – Пиноккио, деревянная кукла, сделанная из полена. Не знаю, был ли знаком Карло Коллоди с армянами, но прототип очень похож. И знаете почему? Наблюдения показывают, что весь жизненный цикл человека обязательно отражается на его лице. Дело не в возрасте, а в том, что от хорошего человека всегда исходит добрая аура, от злого – плохая. Всевышний всех создал одинаково, но скорей всего в процессе эволюции армяне, в силу своей лживости, и получили такую награду от природы.

Не хотелось бы касаться антропологических качеств, но армяне сами гордятся им. В статье "Армянский нос - настоящий символ" издания armenia.im говорится: "Это уникальное явление (нос, не гора). Антропологи установили, что средняя длина армянского носа составляет 58 мм. Пронизывающе описал армянский нос писатель Амаяк Тер-Абрамянц: "Он огромен. Он уникален, как, скажем, маралы на Алтае или рыба целлокант. Он подлинное национальное достояние – прямое наследство древнего Урарту: лопатообразный, просторный, как флаг, с утолщенной ступенееобразной горбинкой и черными волосками в ноздрях. И носят его гордо и важно, как носят национальное знамя все малочисленные народы"".

Вот так вот, только - не смейтесь. Итак, над бреднями армян смеётся весь мир. А теперь пройдёмся по просторам истории «самого древнего и многострадального народа, который создал все сущее на земле и является прародителем многих народов». Только так, а как же иначе? Не верите? А надо бы, ведь они никогда не врут и со всей серьёзностью говорят правду и только правду. В статье "Армянский след в истории Великобритании" издания russia-armenia.info говорится: "Выходцы из Армении в глубокой древности были первыми жителями острова Ирландия. Это тоже похоже на правду, так как только этим можно объяснить сходство древних армянской и кельтской культур, а также наличие в Ирландии высоких кельтских крест-камней, напоминающих армянские хачкары... А первые упоминания о Британских островах на армянском языке можно найти у армянского историка 7 века Анания Ширакаци в его труде "Ашхарацуйц" ("География"). Армянские священники посещали Англию и Ирландию начиная с раннего средневековья. Как свидетельствует английский историк Мэтью Парис, в 1250 году в Англию прибыла группа армянских церковнослужителей, которые подвергались гонениям со стороны монголо-татарских захватчиков". Прикиньте, от монголо-татарских захватчиков бежали именно в Англию. А почему не в Австралию? Вообщем, дальше по тексту, из Ирландии армяне перекочевали на соседний остров и стали прародителями англосаксов. Интересно, англичане знают об этом?

Ну и это не все. В том же издании в статье "Кто такие армяне: потомки Ноя, аргонавтов или титанов?" пишется: "Из Библии следует, что, армяне свою родословную ведут от Иафета - одного из сыновей Ноя. У самих армянских историографов вплоть до XIX века популярной была теория, согласно которой прародителям народа был некий Хайк – титан, победивший в жестокой схватке Бела, одного из тиранов Междуречья. Античные источники утверждают, что начало армянской самобытной цивилизации положил один из участников известной мифологической экспедиции аргонавтов Арменос Фессальский".

Армянский историк Микаел Вартабет Чамчиян в книге "История армян", изданной в 1811 году в Италии писал: "После потопа сыновья Ноя Яфес, Сам и Хам поселились на Арарате, где от них произошло многочисленное потомство. Сам вместе с сыновьями расселились на северо-западе, а Хам и Яфес со своими сыновьями – по различным территориям Армении. Дети Хама поселились на западных границах, а дети Яфеса – вокруг горы Арарат. Часть их откочевала в сторону Месопотамии; среди них был внук Яфеса Гай (или Гайк) который считается прародителем армян. Гайк участвовал в строительстве Вавилонской башни, а в 130 лет после разрушения башни вместе с сыновьями и внуками вернулся в Армению".

Вот какой неожиданный оборот! Оказывается, пророк Ной был армянином, и все земли, куда ступала нога его и его потомков, являются исконно армянскими.

Более того, 27 мая 1703 года группа армянских старейшин направила российскому императору Петру I письмо, в котором на полном серьезе заявляют, что "сотворение мира началось в нашей стране", что "когда Ноев ковчег пристал к горе Арарат, Ной сошел с ковчега, и весь мир был сотворен из этого ковчега. Многие царства выделились из состава нашей страны. Наше государство древнее всех государств, в наших руках ключи от всех государств".

Ну, как вам это? Ну, чем не прародители всего человечества? Более того, по утверждениям армянских учёных, Иисус Христос также имеет армянские корни. Армянская церковь создана по завету Иисуса Христа, причем, пророк говорил на мушском диалекте арменского (армянского) языка. Вот что пишет главный редактор газеты "Мецамор" Сурен Айвазян: "Полное название нашей церкви: Арменская Первопрестольная Апостольская Православная Церковь. Первопрестольная, потому – что она первая из основанных в мире христианских государственного масштаба церквей, основанная в Армении в 33 году, по указанию Иисуса Христа царем – царей Армении Абгаром Аршакуни в новой столице Агарай или Эдес в провинции Арменская Месопотамия в Края Великая Армения. Апостольская потому – что в 33 году крестили, по указанию Христа апостолы Фаддей и Варфоломей. Православная, потому – что Церковь основана Христом как наиболее соответствующая его учению, а потому "правая" и "славная", т. е. Православная".

О, как! И религии христианства пошли от армян. Здорово! Не зря же, как утверждают их историки, армянка Анна, сестра византийского императора - в 991 году крестила Русь. Здесь хоть стой, хоть падай! Кстати, насчет России. Как оказалось, они имеют прямое отношение к основанию этой земли. И вот здесь, внимание россиянам, заложена бомба замедленного действия. Ведь все знают, какие трагедии принесли армяне азербайджанскому народу, который приютил их и накормил, а взамен благодарности получил только "нож в спину". Напомним, после российско-иранской войны и заключения Тюркменчайского договора 10 февраля 1828 года, придавшего официальный характер разделению Азербайджана на две части, на наши земли Царской Россией в 1828-1896 гг. из Ирана и Турции было переселено 2 млн. 200 тыс. армян. Из них около миллиона были поселены на западных землях Азербайджана, а оставшаяся часть – в Карабахской и Елизаветпольской (Гянджа) губерниях. Обосновавшись на азербайджанских землях, армяне стали притеснять местное население, проводить грабежи и массовые убийства мирного азербайджанского населения. А в 1918 году на западных землях Азербайджана была создана Армения. И теперь на протяжении около 30 лет они оккупировали Карабах, и на днях их вооруженная провокация в Товузском районе страны потерпела полное фиаско.

Итак, вернемся к России, где множество армян проживает в Ставропольском, Краснодарском и Ростовском регионах. На странице Википедии "Армяне в Краснодарском крае" говорится: "Хотя армянское население на территории края известно по крайней мере с I века до н. э. (в связи с пребыванием многотысячных армянских легионов Тиграна Великого на охране окраин Понтийского царства Митридата VI), современная региональная группа кубанских армян формировалась на протяжении последних 1 тысячи лет, в результате трех крупных миграционных потоков: X—XV вв., 1860—1916 гг. и последняя волна имела место после распада СССР". Представляете, оказывается они здесь живут с I века до н. э. Ну, чем не повод в дальнейшем заявить об "исконно армянской земле"? Кстати, по утверждению их этнографов, "Богатырь русских сказок Святогор – это армянин из Араратских гор, который ехал в гости к своему другу Илью Муромцу и вёз гостинец - армянский хаш. Но русская зима сурова, хаш замерз, и превратился в холодец". А как вам это? Просто, нет слов! Интересно, и как это по пути хаш не испортился? Наверное, у Святогора был древний холодильник, изобретенный армянами.

Как бы было смешно, но столь печально, если доктор исторических наук, профессор, этнограф Рафаел Наапетян в 2012 году заявил изданию news.am: "Дед Мороз – это Николай Чудотворец. Есть упоминания о том, что он родился в 280 году и имел армянское происхождение. Ему были посвящены сотни церквей в Европе. Его миссия заключалась в том, что он лечил людей, и его визит был ожидаемым во всех семьях и приятным событием. В дальнейшем он получил имя Дед Мороз. А образ русского Деда Мороза вначале был отрицательным, поскольку он замораживал все вокруг, но позднее он стал добрым и приносил людям счастье".

Можно много говорить о лживости армян, которые, по их словам, изобрели конический купол, и научили европейских архитекторов строить создавать все свои церкви, построили египетские пирамиды и обучили наукам древних шумеров. О том, что армянский крестьянин – вырастил абрикос, но коварный великий Александр Македонский украл у него абрикосы и завез их в Европу. И в заключении, в Национальном историческом музее Армении в Ереване представлены экспонаты, которые якобы доказывают, что возраст Армении насчитывает примерно 500 тысяч лет, и, таким образом, у самых истоков человеческой цивилизации стояли именно армяне. И пока древний человек охотился на животных, армяне уже умели обрабатывать камни и двигать многотонные монолиты, которые в два раза старше египетских пирамид.

И здесь вспоминается фраза фашистского идеолога Геббельса, который говорил: "Надо врать так, чтобы все верили". Ну, что же армяне, продолжайте врать и оставайтесь со своим своеобразным носом... А весь мир будет и дальше смеяться над вами…

(Автор: Вугар Иманов)